Страну пьяниц и проституток не берут в ЕС из-за СНГ

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Евросоюз может потребовать от Молдовы, получившей статус страны-кандидата ЕС, выйти из СНГ.

Об этом в эфире молдавского прозападного телеканала ТВ8 заявил делегат Евросоюза в Кишинёве Янис Мажейкс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас не было такого опыта. Ни одна страна, которая хотела бы стать членом ЕС, не была в составе СНГ. Часть ответа станет известна в процессе внедрения условий для вступления в ЕС. Я не могу исключить того, что соглашения СНГ будут несовместимы с обязательствами ЕС. Но этот вопрос будем обсуждать в будущем. Он не требует срочного решения. Я считаю очень полезным, что в обществе идет дискуссия о преимуществах пребывания в СНГ», — сказал Мажейкс.

Он призвал Молдову присоединиться к антироссийским санкциям, дабы продемонстрировать свою верность европейским ценностям.

«Мы понимаем причины, по которым Молдова еще не присоединилась к определенным санкциям, но, в то же время, мы, безусловно, ожидаем повышения степени соответствия европейским санкциям, потому что страна является кандидатом на вступление, а присоединение к ограничительным мерам – еще один способ четко продемонстрировать приверженность европейским ценностям», – заявил Мажейкс.

Молдова уже сокращает свое участие в делах Содружества. Президент Майя Санду игнорирует саммиты СНГ, Кишинев урезал взносы по некоторым программам, отказался от статуса культурной столицы Содружества для центра своей Гагаузской автономии Комрата в этом году.

В начале 2023 года молдавский МИД отозвал своего представителя в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью на территории государств СНГ.

Кроме того, в Молдове заблокировали счета «Молдавско-российского делового союза», который возглавляет экс-президент Игорь Додон.

«Я видел заявление молдавских властей, что они не присоединились к санкциям против РФ. В реальности Молдова поддержала практически все санкции. Мы не можем осуществлять финансовые отношения с нашими коллегами и учредителями из России», — сказал Додон.

При этом эксперты отмечают, что в 2022 молдавским экспортерам не удалось сместить соотношение экспортного потока винограда с СНГ на ЕС. Как и в предыдущие годы, оно составило примерно 60/40. 90% своих яблок Молдова традиционно поставляла в РФ.

Однако объемы экспорта в Россию снизились за последние четыре года с 250 тыс. тонн в 2019 году до 160 тыс. тонн – на начало декабря 2022 года. Кишинев пытается диверсифицировать поставки своих фруктов на рынки Ливии, Малайзии, Армении, Болгарии, и даже в Германию и Финляндию, но объёмы не соизмеримы с российским рынком.

Отказ от традиционных экономических связей добьет экономику Молдовы, уже и так дышащую на ладан. В прошлом году ВВП сократился на 10%, падение объемов сельхозпродукции составило 22%, промышленности – 13,9%, а внешний долг достиг 2,8 млрд долларов. Четверть молдавских аграрных земель заброшены. Более 60% домов отапливаются печами.

С начала 2022 года в Молдове не открылось ни одного крупного или среднего предприятия, зато закрылись 26 тыс. компаний, которые обеспечивали свыше 100 тыс. рабочих мест. Только за первое полугодие 2022 года официально были объявлены банкротами почти 2800 компаний.

В Молдове зарегистрировались более 35 тысяч новых безработных, 17% молодых людей ищут работу.

Только в одной сфере наблюдается рост рабочих мест. В Молдове стало больше проституток – 16 тыс на 2,5 млн населения.

Кроме того Молдова — самая пьющая страна в мире в 2022 году. Исследования показывают, что за год один молдаванин в возрасте старше 15 лет выпивает около 13 литров чистого алкоголя.

Согласно статистике, всего в стране насчитывается почти 43 тысячи алкоголиков, и около четверти из них — женщины.