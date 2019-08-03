Стратегическая трасса в Севастополе вновь не будет сдана в срок

03.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин

В Севастополе вновь срываются сроки ввода объездной дороги (фактически, соединяющей порт в Камышовой бухте и базу морской пехоты в Казачьей бухте с будущей трассой Таврида).

Об этом в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» заявил глава Дирекции по управлению ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» Андрей Никитченко.

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«Работы на объекте не ведутся. Подрядчик ушел с объекта. Заказчику придется решать очень сложную проблему с заменой подрядчика. В условиях госконтракта это непростая задача», – сказал Никитченко.

Он полагает, что возможны судебные тяжбы между подрядчиком и заказчиком.

«И пока эти тяжбы не будут решены, вряд ли новый подрядчик сможет вести работы. Поэтому, несмотря на то, что сроки позволяют достроить объект, он находится в красной зоне риска. Подрядчик успел закупить довольно много строительных материалов. В случае расторжения договора они тоже станут предметом дискуссий и судебных разбирательств. Вряд ли мы увидим ввод в эксплуатацию этого объекта к концу года», – сказал Никитченко.

Реконструкция двухполосной трассы началась в декабре 2017-го года, ее должны были сделать четырехполосной и сдать до 1 июня 2019 года. Однако затем график оказался сорван. Предыдущий губернатор Дмитрий Овсянников надеялся закончить дорогу осенью.

Чиновники объясняли срыв сроков работ некорректно проведенными изысканиями – во время строительства новой трассы грунт оказался не той категории (вместо мягкого, который можно черпать и вывозить, он оказался скальный).