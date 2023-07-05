«Свергать и расчленять» – представитель французской элиты выложил пранкерам планы Запада по России

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На Западе обсуждают, как разделить Россию на три части.

Об этом французский экономист, первый президент ЕБРР Жак Аттали заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ему под видом бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня был долгий разговор с Генри Киссенджером месяц назад. Он сказал, что очень обеспокоен таким планом, потому что если Россия будет разделена на три части, то западная – станет частью Европы, восточную поглотит Китай, а посередине будет еще один Ирак или Афганистан, где будет главенствовать исламизм. Это будет кошмаром для всех нас», – рассказывал Аттали.

Он считает главной задачей Запада свержение российского президента.

«Мы должны избавиться от Путина как можно скорее. Мы должны избежать ошибок, которые мы совершили, когда у власти был Горбачев. Тогда у нас была иллюзия, что Россия будет демократией, а нам следует помочь. Нужно проявлять большую осторожность и трезво оценивать потенциальные отклонения. Но мы должны помочь России стать демократией так же, как мы помогаем Украине. Первое, что нужно сделать – это выиграть войну и избавиться от Путина», – вещал Аттали.