«Свергать и расчленять» – представитель французской элиты выложил пранкерам планы Запада по России

Елена Острякова .  
05.07.2023 18:31
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Запад, Крым, Новороссия, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Спецоперация, Украина


На Западе обсуждают, как разделить Россию на три части.

Об этом французский экономист, первый президент ЕБРР Жак Аттали заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ему под видом бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Западе обсуждают, как разделить Россию на три части. Об этом французский экономист, первый...

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«У меня был долгий разговор с Генри Киссенджером месяц назад. Он сказал, что очень обеспокоен таким планом, потому что если Россия будет разделена на три части, то западная – станет частью Европы, восточную поглотит Китай, а посередине будет еще один Ирак или Афганистан, где будет главенствовать исламизм. Это будет кошмаром для всех нас», – рассказывал Аттали.

Он считает главной задачей Запада свержение российского президента.

«Мы должны избавиться от Путина как можно скорее. Мы должны избежать ошибок, которые мы совершили, когда у власти был Горбачев. Тогда у нас была иллюзия, что Россия будет демократией, а нам следует помочь. Нужно проявлять большую осторожность и трезво оценивать потенциальные отклонения. Но мы должны помочь России стать демократией так же, как мы помогаем Украине. Первое, что нужно сделать – это выиграть войну и избавиться от Путина», – вещал Аттали.

 

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