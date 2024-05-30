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Бывший президент Румынии Траян Бэсеску призвал власти Молдовы отказаться от Приднестровья ради вступления в Евросоюз.

Об этом сообщают румынские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он отдал американцам в Румынии всё, что мог, и приехал учить нас уму-разуму. Господин президент, занимайтесь своими делами. Мы как-нибудь разберемся, и без вас!», – так экс-президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал его предложение.

По словам Додона, Бэсеску надеется, что после президентских выборов в Румынии и Молдове будет два президента, которые вместе ликвидируют Республику Молдова. Додон напомнил, как в 2017 году, сразу же после своего вступления в должность лишил Траяна Бэсеску гражданства Молдовы, которое было предоставлено предшественником Додона на этом посту Николаем Тимофти.

«Если бы в Молдове было нормальное правительство, оно изгнало бы его за такие заявления – о ликвидации Республики Молдова, но у нас есть предатели, которые не хотят этого делать. Теперь вы понимаете, почему решение было правильным, когда я лишил Бэсеску гражданства, которое, кстати, было предоставлено в нарушение законодательства президентом, занимавшим этот пост до меня», – заявил Додон.

По словам экс-президента Молдовы, если власти страны решат идти в ЕС без Приднестровья — это будет самым настоящим предательством Родины, за которое судят и сажают в тюрьму.

«Национальный интерес Республики Молдова — это нейтральная, единая страна, вместе с Приднестровьем и Гагаузией. Если это противоречит вашему видению европейской интеграции, тогда нам такая европейская интеграция не нужна», – резюмировал Додон.

Заметим, что молдавские политики, как левого, так и правого спектра, не хотят принимать во внимание настроения самих приднестровцев, которые ещё 17 сентября 2006 года в ходе референдума после многочисленных нарушений Кишинёвом подписанных соглашений, высказались за независимость и последующее вхождение в состав Российской Федерации.

Эти настроения игнорировали все молдавские руководители, включая Игоря Додона, который, став президентом в 2016 году, отказался от собственного же плана федерации, выдвинутого им тремя годами ранее.