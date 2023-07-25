Телеканал-иноагент «Дождь» лишён любой возможности взаимодействовать с россиянами

Генпрокуратура РФ признала сегодня нежелательными на территории России латвийские и нидерландские филиалы телеканала-иноагента «Дождь». В числе обоснований такого решения Генпрокуратура РФ называет распространение материалов экстремистских организаций (ФБК, Штабы Навального), террористических организаций («Хизб ут-Тахрир») и иностранных агентов (СМИ: «Медуза», «Радио Свобода»).

Кроме того, как отмечает Генпрокуратура, «Дождь» размещает большое количество видеоматериалов, к которым ранее принималось решение об ограничении к ним доступа в связи с нарушениями российского законодательства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Телеканал дискредитирует органы государственной власти России и правоохранительные органы, распространяет недостоверные сведения о СВО, оказывает поддержку иноагентам.

СМИ-иноагенты, чьи редакции сбежали из России, в едином порыве поддержали «Дождь».

«Нас назвали «нежелательными в России», но это не так: это подтверждают 13 миллионов зрителей в России в прошлом месяце. Но безопасность наших зрителей для нас главное. А потому мы отключаем сбор донатов из России, отменяем уже существующие подписки от россиян и призываем вас не делиться ссылками на наши материалы, если вы проживаете в РФ — это теперь небезопасно», – говорится в заявлении редакции «Дождя» по поводу нового статуса.

Журналист Андрей Захаров полагает, что «Дождь» теперь не сможет привлекать жителей России в качестве героев своих материалов.

«Нежелательность – беда для любого медиа, но для телеканала особенно. Если текстовое издание может скрывать имена героев без сильной потери качества, то телеканал не может скрывать имена экспертов и людей в сюжетах из России. То есть нежелательность отсекает экспертов и героев, которые либо находятся в России, либо не хотят с ней полностью рвать», – написал Захаров в своем тг-канале.

Юрист Алексей Прянишников предупреждает об опасностях особо горячих поклонников «Дождя».

«Если вы в России: ссылки в соцсетях удаляем, новые не ставим и не пересылаем в чаты, всем участникам которых не доверяем (иначе — на первый раз штраф до 15 000 р. по ст. 20.33 КоАП, а при повторе — максимум до 4 лет лишения свободы по ст. 284.1 УК); если не в России, и на вас в России ничего не оформлено: забиваем. Смотреть/читать/слушать (и думать) можно при любом из указанных выше вариантов, за это не наказывают», – написал он.