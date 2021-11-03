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03.11.2021 18:54 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, нацизм, Общество, Политика, Россия, русофобия, Скандал, СМИ, Украина
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Телеканал Зеленского пропитался «московским нарративами» и стал «рупором Кремля» – депутат Рады

Новости УкраиныЗапущенный командой Владимира Зеленского телеканал «Дом», который презентовался как эффективный инструмент вещания проукраинских идей...

Запущенный командой Владимира Зеленского телеканал «Дом», который презентовался как эффективный инструмент вещания проукраинских идей на ЛДНР и Крым, якобы стал «рупором Кремля», пропагандирующим культ Ленина и Сталина по всей Украине.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила депутат «Европейской солидарности» София Федына, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня – очень много вопросов касательно так называемого телеканала «Дом», который люди по всей Украине называют телеканалом «Дно». Потому что телеканал «Дом», который создавался для вещания на оккупированных территориях, чтобы информировать о том, что происходит на контролируемых Украиной территориях, и чтобы создавать позитивный имидж Украины.

В результате мы имеем пропаганду культа Сталина и Ленина в трансляциях худшего пошиба советских фильмов. Закон? Декоммунизация? Украинская позиция? Нет – отсутствует!

Более того, именно на телеканале «Дом» показывают Украину, где Крым – московская территория. И никаких санкций, никакого наказания за всё это. Чем занимается министерство реинтеграции, покрывая эту ситуацию?!» – возмутилась она.

По мнению Федыны, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что Киев полностью провалил «реинтеграцию» Крыма и Донбасса.

«Более того – почему реклама телеканала «Дом» идёт по всей Украине? Напомню, этот телеканал должен был вещать только на оккупированных территориях. Вещание должно было быть пятьдесят на пятьдесят украинским и московским языками.

Для чего – не понимаю, но в результате телеканал по всей Украине, на московском языке ретранслирует московские нарративы и московскую пропаганду.

И потому стратегический вопрос – если провал с одним только телеканалом, то – что говорить о реинтеграции оккупированных территорий Донбасса и Крыма?» – негодовала русофобка.

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