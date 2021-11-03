Телеканал Зеленского пропитался «московским нарративами» и стал «рупором Кремля» – депутат Рады

03.11.2021 18:54 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Запущенный командой Владимира Зеленского телеканал «Дом», который презентовался как эффективный инструмент вещания проукраинских идей на ЛДНР и Крым, якобы стал «рупором Кремля», пропагандирующим культ Ленина и Сталина по всей Украине.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила депутат «Европейской солидарности» София Федына, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня – очень много вопросов касательно так называемого телеканала «Дом», который люди по всей Украине называют телеканалом «Дно». Потому что телеканал «Дом», который создавался для вещания на оккупированных территориях, чтобы информировать о том, что происходит на контролируемых Украиной территориях, и чтобы создавать позитивный имидж Украины. В результате мы имеем пропаганду культа Сталина и Ленина в трансляциях худшего пошиба советских фильмов. Закон? Декоммунизация? Украинская позиция? Нет – отсутствует! Более того, именно на телеканале «Дом» показывают Украину, где Крым – московская территория. И никаких санкций, никакого наказания за всё это. Чем занимается министерство реинтеграции, покрывая эту ситуацию?!» – возмутилась она.

По мнению Федыны, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что Киев полностью провалил «реинтеграцию» Крыма и Донбасса.

«Более того – почему реклама телеканала «Дом» идёт по всей Украине? Напомню, этот телеканал должен был вещать только на оккупированных территориях. Вещание должно было быть пятьдесят на пятьдесят украинским и московским языками. Для чего – не понимаю, но в результате телеканал по всей Украине, на московском языке ретранслирует московские нарративы и московскую пропаганду. И потому стратегический вопрос – если провал с одним только телеканалом, то – что говорить о реинтеграции оккупированных территорий Донбасса и Крыма?» – негодовала русофобка.