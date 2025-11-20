Террорист Буданов уже не обещает «каву в Крыму», но пугает эвакуацией Запорожья

Анатолий Лапин.  
20.11.2025 11:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 418
 
Дзен, Донбасс, Запорожье, Россия, Сюжет дня, Украина


Глава украинской разведки Кирилл Буданов (в списке террористов в РФ), некогда обещавший «громадянам» скорый захват Крыма, теперь утверждает, будто разузнал планы российской армии по полному освобождению Донбасса от ВСУ к весне 2026 года и выходу к Запорожью.

«Поставили себе целью полную оккупацию Донецкой области, хотят это сделать в весенний период, весной 26-го. Это нереально, полная оккупация Донецкой области, даже расчетная, нереальна в такие сроки никак. Задание заранее провальное ставится, но они будут пытаться.

На юге – там их попытки подойти впритык к городу ЗапорожьеЗаставить и военное командование отойти с Левобережья, и гражданское население покидать город. Это та же тактика, которая была в городе Покровск, кстати», – заявил Буданов.

Отметим, что украинская пропаганда давно использует дешевый прием псевдо-раскрытия военных планов России – утверждая, будто русской армии приказано достичь определенных целей то «к 9 мая», то «к дню рождения Путина» и т.п.

Это позволяет отвлечь внимание от продолжающегося отступления ВСУ – вместо этого населению объявляется о «сорванных планах России».

 

