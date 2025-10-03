«Теряем по 2-3 села в день. И будет хуже» – офицер ВСУ

Вадим Москаленко.  
03.10.2025 22:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 265
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинская армия отступает, ежедневно теряя несколько населённых пунктов.

Об этом на канале «Politeka» заявил офицер ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий попросил прокомментировать «стабилизацию фронта», однако офицер возразил, что остановить российскую армию не получилось.

«Уже произошла эвакуация Покровска. Русские идут очень серьёзно в Днепропетровской области. У нас каждый день теряется 2-3 небольших села. И пока бои там боевые, враг там неплохо идёт, для них это неплохая скорость. Какие-то населённые пункты постоянно теряются», – сказал Черный.

Офицер аккуратно намекнул, что в дальнейшем ситуация для ВСУ ухудшится.

«Надо готовиться, прощупали они нашу оборону. Может быть, сейчас есть момент, что мы чуть-чуть их сдерживаем, но это не означает, что в дальнейшем у нас будет ситуация лучше», – подытожил он.

