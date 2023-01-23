Тихановская оправдывается за то, что не помянула москаля

Елена Острякова.  
23.01.2023 18:30
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Украина


Самопровозглашенный «президент Беларуси» Светлана Тихановская оправдывается за то, что в своем выступлении в мероприятии, посвященном 160-летию антироссийского восстания Винцента Калиновского Вильнюсе, привела неправильную цитату этого деятеля. Она заменила слово «москаль» на «чежая власть». Это вызвало массовое возмущение среди беглых белорусских националистов.

Свои извинения Тихановская разместила в ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Самопровозглашенный «президент Беларуси» Светлана Тихановская оправдывается за то, что в своем выступлении в мероприятии,...

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«Друзья, я знаю, что в оригинале цитата звучит так: «Ибо я тебе с виселицы говорю, народ, что тогда только заживешь счастливо, когда над тобою москаля уже не будет». Я признаю, что именно так должны цитировать его слова.

Это послание Калиновского актуально и сегодня: белорусы тогда заживут счастливо, когда над ними не будет чужой оккупационной власти. А под чужой властью имеется в виду и Лукашенко, и Россия, которая пытается уничтожить нашу государственность.

И я хочу повторить то, что повторяю уже практически год: Россия – агрессор, Лукашенко и Путин – военные преступники», – выразилась Тихановская.

Поляк Винцент Калиновский в 19-м веке возглавил антироссийское восстание. Белорусские националисты называют его по второму имени Костусь и пытаются представить белорусским героем.

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