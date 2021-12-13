Тимошенко: Поздравляю, Украина впервые обогнала Молдову по бедности

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Новости Украины

Украина в первый раз за всю историю своей «незалежности» вышла на последнее место в Европе по ВВП на душу населения.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Инфляция непосильна для людей. На этом фоне не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат. И бедность, эпоху которой вы предлагали закончить, сегодня не просто законсервирована. Мы с вами, дорогие друзья, первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по валовому внутреннему продукту на душу населения. Это означает, что по ВВП на душу населения мы уже за Молдовой», – возмущалась Тимошенко.

В свою очередь, депутат Рады Юрий Бойко назвал бюджет Украины на 2022 год настолько нежизнеспособным, что его будут пересматривать едва ли не сразу после принятия.

«Я уверен, что в следующем году одним из первых вопросов будет пересмотрен бюджет. Бюджет несправедливый, я приведу только один пример, насколько он далёк от людей: в этом бюджете предусмотрено увеличение финансирования правительства на 2 миллиарда гривен в сравнении с прошлым годом. В то же время, выплаты семьям за рождение детей 8 лет подряд остаются на уровне 40 тысяч гривен за первого ребёнка, за второго и за третьего – так же по 40 тысяч. С учётом инфляции и роста цен за эти годы, эти деньги – ничто, это не поддержка молодых семей. Тем более в условиях, когда у нас падает рождаемость в стране и демографическая ситуация крайне тяжёлая», – сказал Бойко.

Напомним, ранее в Киеве выразили опасение, что стремление украинского руководства «нарисовать» рост ВВП при падении экономики закончится тем, что в 2022 году Киеву придётся отдать половину своих золотовалютных резервов западным кредиторам.