Тимошенко: За спиной нас, украинцев, предали европейцы

18.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина может стать конкурентом России по транспортировке газа в Европу, если начнет добывать топливо из месторождений на своей территории, а также построит терминалы для приема сжиженного газа.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила экс-премьер-министр страны Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, эти проекты реально реализовать за два-три года.

«Нам нужно нашу газотранспортную систему наполнить двумя альтернативными потоками газа. Первое – у нас разведано газа 960 миллиардов кубометров. Почти триллион кубометров газа разведано. Мы знаем где бурить, как бурить. Сегодня технологии бурения уникальные, скоростные, супер глубокие. Это говорит о том, что мы с вами можем своим собственным природным газом, если мы начнем сейчас запускать инвесторов, масштабно добывать, максимум два-три года, и мы свою собственную систему загрузили бы природным газом. И мы можем составить конкуренцию России по транспортировке в Европу, и мы можем себя обеспечить полностью природным газом.

А вторая история – это Одесский и Николаевский порты, где мы можем принять сжиженный газ, построить там LNG терминалы. Если мы разблокируем эти проекты и построим терминалы в Одесской области и Николаевской, мы можем и себя альтернативным газом обеспечить и наполнить нашу газотранспортную систему», – заявила Тимошенко.

Она назвала строительство газопровода «Северный поток-2», который идет в обход Украины и заменяет ее ГТС, предательством со стороны Европы:

«Северный поток-2» для Украины недопустим. Это, по сути, за спиной Украины нас, украинцев, предали европейцы. Они, по сути, вопреки интересам Украины, никому не нужный «Северный поток-2» запустили, потому что украинская ГТС может нормально справиться со всеми объемами транспортировки», – сказал Тимошенко.