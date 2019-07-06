Тимошенко заявила о подготовке отделения Западной Украины

06.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Предоставление Донбассу особого статуса грозит тем, что подобных полномочий потребуют регионы Западной Украины, где уже массово раздаются паспорта приграничных государств.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы будем сейчас говорить о федеративном устройстве, то мы должны знать, что это децентрализованные силы, которые в таком хаосе, в котором сейчас живет Украина, не удержат территорию нашей страны целостной.

Я думаю, вы не можете не наблюдать, что не только на восточных границах нашей страны у нас беда. У нас беда и на западных границах. Возьмите любую западную область, где раздаются паспорта. В Закарпатской области раздают венгры – не буду сейчас называть, но знайте, что каждая, в том числе приграничная область, сегодня имеет риски. Эти риски для нас, вкупе с хаосом в стране, становятся все более и более угрожающими», – заявила Тимошенко.