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Топорные действия Порошенко укрепляют авторитет Московского Патриархата
СБУ будет натравливать подконтрольные банды украинских националистов на священников канонической УПЦ Московского Патриархата, рискующих открыто выступать против проекта Петра Порошенко по отрыву от Русской Православной Церкви. Однако в итоге репрессии лишь укрепят авторитет священнослужителей, решивших не идти на поводу незаконных действий власти.
Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил киевский политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас вряд ли будут какие-то расстрелы, все будет ограничиваться провокациями, допросами в СБУ, нападениями так называемых активистов, которые у сбушников на коротком поводке, и так далее.
С одной стороны получается, что священники ничем серьезно не рискуют, а, с другой стороны, подвергаются гонениям и, таким образом, нарабатывают свой моральный авторитет.
Для этого достаточно всего ничего – выполнить норму Писания, где написано: «Не ходите на совет с нечестивыми», и воздержаться от участия в этой, как оговорился сам Порошенко, «автофекальной церкви», – отметил эксперт.
Метки: Автокефалия, Сергей Белашко, УПЦ МП
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