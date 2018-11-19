//exit;
19.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Политические репрессии, Украина, Церковь
Просмотров:

Топорные действия Порошенко укрепляют авторитет Московского Патриархата

СБУ будет натравливать подконтрольные банды украинских националистов на священников канонической УПЦ Московского Патриархата, рискующих открыто выступать против проекта Петра Порошенко по отрыву от Русской Православной Церкви. Однако в итоге репрессии лишь укрепят авторитет священнослужителей, решивших не идти на поводу незаконных действий власти.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил киевский политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас вряд ли будут какие-то расстрелы, все будет ограничиваться провокациями, допросами в СБУ, нападениями так называемых активистов, которые у сбушников на коротком поводке, и так далее.

С одной стороны получается, что священники ничем серьезно не рискуют, а, с другой стороны, подвергаются гонениям и, таким образом, нарабатывают свой моральный авторитет.

Для этого достаточно всего ничего – выполнить норму Писания, где написано: «Не ходите на совет с нечестивыми», и воздержаться от участия в этой, как оговорился сам Порошенко, «автофекальной церкви», – отметил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть