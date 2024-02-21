«Торопитесь! Придут россияне и будут вешать на Крещатике» – Арестович анонсирует победу Москвы

Анатолий Лапин.  
21.02.2024 16:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Украина должна объявить себя правопреемницей Руси и всего русского. Если этого не сделать, то россияне победят и «будут вешать» представителей режима на Крещатике.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна объявить себя правопреемницей Руси и всего русского. Если этого не сделать, то...

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«Когда их будут вешать русские и будут выбивать табуретки на Крещатике, россияне, вернее, будут вешать – они до этого доиграются. То, может быть, они вспомнят мои слова, но будет поздно. Они делают все, чтобы это случилось, они хотят закончить жизнь самоубийством. Я предлагаю им не просто вариант спасения, я предлагаю вариант победы над этой хтонической российской придумкой, которую нам Путин рассказывал», – трепался Арестович.

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