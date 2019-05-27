Траурный митинг в Донецке: 5 лет назад Украина начала убивать жителей города

27.05.2019, Донецк, Александр Гусар

В столице ДНР состоялся траурный митинг, посвященный пятилетию начала боевых действий в Донецке, когда город подвергся артиллерийским и авиаударам в результате карательной операции украинской армии по подавлению Русской весны на Донбассе.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», именно 26 мая 2014года украинская авиация и артиллерия нанесли первый массированный удар по столице Донецкой Народной Республики, именно в этот день пролилась первая кровь мирных жителей Донецка и начались бои за Донецкий аэропорт им. С.Ф. Прокофьева.

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Несмотря на дождь, на митинг-реквием пришло множество людей, заполнивших центральную площадь города.

«Именно в этот день против миллионного мегаполиса Донецка были применены как тяжёлая артиллерия, так и авиация. Тогда, впрочем, как и сейчас, это не укладывалось в сознании. Но, тем не менее, киевский режим, не желая признавать выбор Донбасса на независимость, свободу и справедливость, решил применить против его жителей все имеющиеся в арсенале методы, как военные, так политические и экономические. Когда ничего не получилось и не удалось насадить дончанам свою идеологию, Киев, не задумываясь, перешёл просто к убийствам», – сказал глава ДНР Денис Пушилин.

Один из первых участников донецкого ополчения, доброволец интернациональной бригады «Пятнашка» Иван Турбанов напомнил, что Донецк изначально отказывался поддержать участников переворота в Киеве.

«В то время, когда в Киеве начались митинги, когда майданутые бесновались на майдане, Донецк продолжал жить, учиться, работать, воспитывать детей, и всё, что происходило в Киеве, его жителям казалось чем-то далёким, как будто из другой реальности, всё это напоминало игру каких-то душевно больных и невменяемых людей», – сказал ветеран ополчения.

Перед собравшимися выступила детская вокальная группа с композицией «День без выстрела на Земле», после чего траурный митинг завершился возложением цветов к импровизированному мемориалу «Донецкий аэропорт» в память о погибших жителях Донецка.