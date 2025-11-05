Благодаря западным санкциям в мире уже сложился параллельный рынок нефти, на котором сделки заключаются не в долларах.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью Маргарите Лютовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Еще три года назад было немыслимо предположить, что можно торговать нефтью в больших объемах без доступа к долларам. А сейчас это норма.

Очень малая доля российской нефти продается за доллары. Микроскопическая. В основном российская нефть продается за рубли и за юани.

Рубли берутся от того, что те, кто покупает российскую нефть, приносят валюту на московскую биржу и там ее меняют. С юанями примерно так же», – сказал Вакуленко.