Трейдеры кидают США: юань вытесняет доллар с нефтяного рынка – эксперт

Елена Острякова.  
05.11.2025 18:37
  (Мск) , Москва
Просмотров: 731
 
Благодаря западным санкциям в мире уже сложился параллельный рынок нефти, на котором сделки заключаются не в долларах.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью Маргарите Лютовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Еще три года назад было немыслимо предположить, что можно торговать нефтью в больших объемах без доступа к долларам. А сейчас это норма.

Очень малая доля российской нефти продается за доллары. Микроскопическая. В основном российская нефть продается за рубли и за юани.

Рубли берутся от того, что те, кто покупает российскую нефть, приносят валюту на московскую биржу и там ее меняют. С юанями примерно так же», – сказал Вакуленко.

По его словам, чем больше санкций Запад будет вводить против российской нефти, тем больше судовладельцев и портов будут вытеснены на параллельный рынок, и скорой его участники будут открыто ставить цену в юанях.

