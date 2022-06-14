Три кита незалежной экономики ушли под воду. Заробитчане уже не спасут

Новости Украины

Ставшее следствием войны схлопывание на Украине не только реальной, но даже и теневой, неформальной экономики, сподвигает украинские власти на все более рискованные эксперименты и все более экзотические идеи, призванные помочь пополнению казны.

Одним из уже ставших реальностью следствий войны оказалось радикальное изменение структуры миграции из Украины. Раньше украинцы зарабатывали деньги на отхожих промыслах в Европе и затем пересылали их своим семьям на Украину, поддерживая, таким образом, на плаву экономику и потребление импорта.

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Сейчас же запертые в стране и внезапно ставшие невыездными из-за военного положения мужчины зарабатывают деньги внутри Украины, чтобы затем отправить их за пределы страны своим семьям, женам и детям, оказавшимся в Европе в качестве беженцев. Таким образом, вместо пылесоса, втягивающего деньги мигрантов в Украину, вынужденная миграция стала фактором вымывания валюты из страны.

Практически это означает, что надежды властей на то, что заробитчане, выехав в Польшу, будут, как и в мирное время пересылать деньги на родину, абсолютно не оправданны. Киевские экономисты уже сейчас бьют тревогу:

«Как только откроются границы, многие мужчины переедут к своим женам и детям, которые сейчас налаживают быт в других странах», – предупреждает экономический эксперт Алексей Кущ.

Напомню, что речь идет не о копейках, но о миллиардах евро – суммах, сопоставимых с кредитами, выделявшимися Украине по линии МВФ, Мирового банка, ЕБРР и других финансовых институтов. Именно эти деньги, попадая в теневой наличный оборот, помогали выживать не только семьям уехавших за кордон украинцев, их детям и пожилым родителям, но и служили драйвером роста сферы торговли и услуг. Ведь, заработанное «там» – тратилось «тут», пускай и на произведенные «там» товары. Такая схема за долгие годы стала для Украины привычной. И вот теперь ей, похоже, приходит конец.

С другой стороны, в этом нет ничего неожиданного, если рассматривать ситуацию с точки зрения целеполагания всей украинской евроинтеграции. Ведь смысл евроассоциации и зоны свободной торговли с ЕС был в том, чтобы деньги и ресурсы выкачивать из Украины в Европу, а не наоборот.

Тем не менее, украинский госбюджет оказывается не в профите, а в убытках. И с этим надо что-то делать. И – голь на выдумки хитра – уже делают. Так, власть родила скандальную идею платного выезда за границу для военнообязанных и трудоспособных мужчин 18-60 лет. Что-то типа налога на желание зарабатывать. Мол, не хочешь становиться пушечным мясом – плати. Но, что характерно, от откупившихся ожидают денежных переводов из-за рубежа на Украину.

Не все украинские эксперты в восторге от этой задумки. Так, киевский экономист Даниил Монин называет идею платного выезда «абсолютной наглостью со стороны государства». По словам эксперта, «это просто грабеж населения, которое и без того находится в критическом состоянии и переживает войну».

К тому же, налицо явная социальная несправедливость, ведь платным выездом за границу воспользуются лишь богатые. Большинство же будет выбираться из Незалежной – или бесплатно, или за куда меньшие по размеру взятки – козьими тропами, рискуя попасть в руки погранслужбы в качестве нарушителей и уклонистов. Таким образом, ущерб получается, как кофе два в одном: и для экономики и для обороноспособности.

Уже упоминавшийся Алексей Кущ приводит весьма недвусмысленные расчеты.

«Предположим, что откупиться захотят миллион человек, хотя, конечно, это цифра с запасом – тех, у кого будут возможности и желание, окажется гораздо меньше. Но если даже миллион человек заплатят по 3 тыс. долларов, казна получит 3 млрд долларов. Сумма выглядит внушительной, если не брать во внимание, что в Украине сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет 5 млрд долларов. То есть, этими деньгами не перекроется дефицит даже за один месяц. При этом, токсичный эффект такого решения будет колоссальным. Негодование и разочарование большинства населения приведет к демотивации и огромным косвенным убыткам. И они будут несопоставимы с полученными деньгами, которые, к тому же, бюджет не спасут».

Одно из побочных, но весьма ощутимых последствий – такие инициативы просто отобьют у миллионов людей желание возвращаться назад. Если половина тех, кто сегодня находится за рубежом, вернется – это уже будет колоссальное достижение. О той трудовой миграции, при которой за деньги, заработанные в Европе, украинцы покупали квартиры и машины на Украине, можно будет забыть. Теперь за эти деньги будут покупать квартиры в Польше.

В весьма недалекой перспективе, учитывая идущие сейчас послабления для украинцев в Речи Посполитой 2.0, можно предположить, что уже лет через пять, максимум десять, поляков станет на несколько миллионов больше. А украинцев, соответственно, на столько же меньше.

В целом же перспективы экономического возрождения Украины весьма туманны – сколько планов восстановления ни плоди и с помпой ни презентуй.

Все последние годы украинская экономика базировалась на трех китах – трудовой миграции, сырьевом (прежде всего, металлургическом и зерновом) экспорте и находящемся на аутсорсе у крупных иностранных подрядчиков IT-секторе.

Сейчас все эти киты ушли под воду. Так что самая близкая к истине позиция – не оптимистическая и не пессимистическая, а реалистическая: Украине нужно забыть не только про деньги заробитчан, но и выбросить из руководящих ею голов мысли о том, что украинскую экономику спасут «зерно и мозги».