Трое пенсионеров погибли на блокпосту между ДНР и Украиной

10.01.2019, Донецк, Владимир Гладков

В результате длительного нахождения на КПВВ «Майорск», соединяющим территории, подконтрольные Украине и ДНР, скончались трое пожилых мужчин.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Администрации города Горловка Иван Приходько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, сегодня на КПВВ Майорск умерло три человека.

КППВ Майорск, в 7:00 скорая констатировала смерть Фаршадова Василия Анваровича 07.12.1959 г.р. Сердечный приступ.

КППВ Майорск, в 8:15 скорая констатировала смерть Кушкова Юрия Ивановича 25. 11. 1939 г.р., ул. Акимова 19/5. Сердечный приступ.

КПВВ Майорск, в 13:17 скорая констатировала смерть Шаповалова Василия Алексеевича 11. 02. 1949 г.р., Пантелеймоновка, улица Горького 85. Сердечный приступ», – написал градоначальник.

Напомним, ранее в сети появились видеодоказательства попытки прорыва диверсантов ВСУ на территорию ДНР, закончившейся гибелью украинских военных на мине.