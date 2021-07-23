«Труба вся в дырах». Украинский эксперт уверяет, что ГТС не спасет от вторжения России

23.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская газотранспортная система никак не влияет на вероятность нападения России.

Она находится в плачевном состоянии и требует полного ремонта. Об этом в эфире «4 канала» заявил политтехнолог Андрей Кучер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Та труба, она уже изношена, она с огромными дырами, ее нужно латать полностью…

Что касается провокаций и договоренностей с Россией – ну кто в них верит, давайте будем реалистами! Мы уже столько ходим с этими розовыми очками, носимся с этой ГТС, что просто должны хоть раз прийти, откровенно сказать: ГТС просто в плачевном состоянии, ГТС не является гарантией против нападения России, потому что она уже напала. Россия, если хочет, она это сделает… Россия будет провоцировать, договоренности с Россией – это просто фейк, в который верить нельзя, они плюют на все юридические правила», – заявил Кучер.

Напомним, ранее стало известно, что Германия и США достигли компромисса по «СП-2». Озвученная Госдепом суть компромисса сводится к следующему – американцы прекращают противодействие достройке трубопровода, а Берлин будет обязан добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на десять лет после 2024 года.

ФРГ будет добиваться санкций против России, если Москва начнет использовать энергоресурсы для давления на другие страны. Германия и США вместе помогут Украине с диверсификацией источников энергоресурсов – Вашингтон и Берлин выделят Киеву на это финансовую поддержку, в частности, на развитие «зелёной энергетики».