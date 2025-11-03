«Тусующиеся по СВО» блатные – проблема для фронта – полковник Пинчук
Одной из проблем для фронта являются так называемые «тусующиеся» по линии фронта «блатные», которые потом создают альтернативную историю, часто не имеющую ничего общего с реально происходившим на передовой.
Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил экс-руководитель МГБ ДНР, участник СВО полковник Андрей Пинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
В качестве такого «туриста» он привел в пример писателя Захара Прилепина, который объявил о планах вернуться в зону СВО.
«Вчера, позавчера, весь день в новостях читаю о том, что великий русский писатель Захар Прилепин отправляется на войну, и везде написано подполковник Росгвардии. Я, во-первых, не знаю, что такое подполковник Росгвардии, что это за звание такое.
Есть или полиции, или общевойсковое, а в Росгвардии нет такого звания просто…
Я почему Прилепина вспоминаю, потому что это очень хороший пример, который характеризует, ну, проблему в целом. Проблема — это тусующиеся по СВО блатные, всевозможные, разнообразные люди…
Это не безвредная история. На неё можно было бы не обращать внимания, я бы не обращал, но проблема в чём?..
Вот смотри, у нас есть ряд решений, военных, политических и прочих, которые приняты на основании мифов и концепций. И это не безвредная история, потому что потом принимаются решения, привлекаются люди к этим решениям, у которых как бы есть заслуги, вопрос про награды и прочее, и таким образом тупятся большие дела», – подчеркнул Пинчук.
