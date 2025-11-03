«Тусующиеся по СВО» блатные – проблема для фронта – полковник Пинчук

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Одной из проблем для фронта являются так называемые «тусующиеся» по линии фронта «блатные», которые потом создают альтернативную историю, часто не имеющую ничего общего с реально происходившим на передовой.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил экс-руководитель МГБ ДНР, участник СВО полковник Андрей Пинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В качестве такого «туриста» он привел в пример писателя Захара Прилепина, который объявил о планах вернуться в зону СВО.