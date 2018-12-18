18.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Донецкая и Луганская народные республики продают уголь России, которая в дальнейшем экспортирует его в Турцию и страны Евросоюза, в частности, в Польшу.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал Антон Гончарук, представитель офиса компании ДТЭК олигарха Рината Ахметова, который в 2014 году отказался поддержать русское восстание в Донбассе и присягнул украинскому националистическому режиму.

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«Мы пытаемся отслеживать то, что там делается, и одним из вопросов, который мы пытаемся мониторить – вывоз угля с оккупированной территории.

По нашим оценкам, в месяц где-то 400-500 тысяч тонн угля вывозится на территорию Российской Федерации через неподконтрольный участок границы. Часть потребляется на территории России, а часть направляется на экспорт.

По последним подсчетам, за весь период экспортировано в третьи страны порядка 5 миллионов тонн. В первую очередь это Турция, потому что они исторически и территориально являются потребителями угля из Донбасса. Он вывозится через порт Ростова на азовском побережье. А в 2017 году начали использовать порт Усть-Луга на балтийском побережье», – заявил ахметовский менеджер.

При этом Гончарук пожаловался, что государства-члены ЕС и Еврокомиссия не реагируют на обращения компании и продолжают покупать уголь из Донбасса.

«Мы пытались как-то обращаться к странам-потребителям угля в Европе, например в Польше, был большой резонанс. Мы обращались в Еврокомиссию, но ответ госпожи Могерини был, что все вопросы по поводу товаров, которые могут незаконно ввозиться, должны решаться на уровне стран-членов Евросоюза, а правительства стран говорят, что у них нет прямого запрета ЕС на то, чтобы завозить уголь или другие товары из ДНР и ЛНР. То есть, у них даже нет инструмента, чтобы заблокировать. А если бы заблокировали этот поток угля, то часть их финансирования была бы обрезана», – заявил представитель «ДТЭК».

Тем временем украинский уголь продолжает дешеветь, а львовские шахтеры вынуждены перекрывать дороги из-за многомесячной задолженности по заработной плате.