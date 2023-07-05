У французской армии «сумрачный настрой» из-за Украины

Елена Острякова.  
05.07.2023 14:55
  (Мск) , Москва
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Дзен, НАТО, Украина, Франция


Французская армия и разведка противостоят попыткам президента Эммануэля Макрона поддерживать конфликт на Украине,  к чему его подталкивают США.

Об этом в эфире «Шоу Вилл» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Французская армия и разведка противостоят попыткам президента Эммануэля Макрона поддерживать конфликт на Украине,  к...

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«Дело в том, что до сегодняшнего дня существует сильнейшая оппозиция линии Макрона и во французской армии,  и во французской разведке, как в военной, так и в гражданской, так и в жандармерии, которая во Франции относится к разведке», – сказал Артамонов.

Он сослался на свои беседы с французскими отставниками, поддерживающими контакты в армии.

«Во французской армии весьма сумрачный настрой к тому, что сейчас три французских бригады находятся на румынской территории в двух шагах от Одессы. Там же находится рота французских танков «Леклерк». И, возможно, что ракета, которая была выпущена по Луганску, ушла с борта французского истребителя четвертого поколения «Мираж-2000». На таких самолетах, обучаются украинские пилоты, если верить газете «Фигаро», – сказал Артамонов.

По его словам США уже 30 лет пытаются взять французские армию и разведку под свое прямое управление.

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