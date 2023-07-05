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Французская армия и разведка противостоят попыткам президента Эммануэля Макрона поддерживать конфликт на Украине, к чему его подталкивают США.

Об этом в эфире «Шоу Вилл» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что до сегодняшнего дня существует сильнейшая оппозиция линии Макрона и во французской армии, и во французской разведке, как в военной, так и в гражданской, так и в жандармерии, которая во Франции относится к разведке», – сказал Артамонов.

Он сослался на свои беседы с французскими отставниками, поддерживающими контакты в армии.

«Во французской армии весьма сумрачный настрой к тому, что сейчас три французских бригады находятся на румынской территории в двух шагах от Одессы. Там же находится рота французских танков «Леклерк». И, возможно, что ракета, которая была выпущена по Луганску, ушла с борта французского истребителя четвертого поколения «Мираж-2000». На таких самолетах, обучаются украинские пилоты, если верить газете «Фигаро», – сказал Артамонов.

По его словам США уже 30 лет пытаются взять французские армию и разведку под свое прямое управление.