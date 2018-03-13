13.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Компромат, Общество, Политика, Спецслужбы, Украина

У Луценко оправдываются, почему спускают на тормозах дело против Саакашвили


Генеральная прокуратура Украины выделила в отдельное производство материалы досудебного расследования в отношении Михаила Саакашвили и остановила производство из-за направления запроса о международной правовой помощи в Нидерланды, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

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Пресс-секретарь рассказала, что материалы досудебного расследования уголовного производства в отношении Саакашвили выделены из уголовного производства относительно Дангадзе на основании постановления процессуального руководителя.

Она уточнила, что выделение из уголовного производства материалов досудебного расследования “не может негативно повлиять на полноту досудебного расследования других преступлений и судебного разбирательства”.

“Во время досудебного расследования 6 марта этого года компетентным органам королевства Нидерланды направлен запрос об оказании международной правовой помощи для выполнения процессуальных и следственных действий с участием подозреваемого Саакашвили. В связи с чем указанное уголовное производство приостановлено на основании п. 3 ч. 1 ст. 280 УПК в целях экономии течения процессуальных сроков досудебного расследования до получения результатов международной правовой помощи”, – сказала Сарган.

Напомним, ранее ГПУ приостановила дело в отношении Саакашвили.

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