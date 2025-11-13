У Макрона петушатся: Удвоим поддержку ВСУ, но на первую линию не пойдём!

Елена Острякова.  
13.11.2025 15:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 283
 
Вооруженные силы, Дзен, Сюжет дня, Украина, Франция


Франция намерена удвоить свою поддержку ВСУ.

Об этом советник президента Франции по делам континентальной Европы Бертран Бухвальтер заявил на мероприятии британской НПО Chatham House (нежелательна в РФ),  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Франция намерена удвоить свою поддержку ВСУ. Об этом советник президента Франции по делам континентальной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Наша обязанность (и мы стараемся это делать в рамках коалиции) – обеспечить уверенность для Украины, а также для нашей европейской безопасности, потому что они неразделимы. Чтобы этого добиться, мы намерены удвоить нашу поддержку Украине. Думаю, у нас будет возможность поговорить о кредите на восстановление. Я не уверен, что он будет дан в полном объеме, но мы добились определенного прогресса на последнем заседании Европейского совета», – сказал Бухвальтер.

При этом он особо подчеркнул, что французские войска на территорию Украины не пойдут, а ограничатся созданием штаба в Париже «на случай прекращения огня».

«Когда мы слышим комментарии высокопоставленных российских чиновников о том, что они рассматривают западные войска, размещенные в Украине, это неприемлемо. Это говорит о том,  что Россия пытается запугать и исказить дискуссию. Поэтому мы планируем, что ВСУ будут оставаться первой линией обороны. Именно поэтому нам нужно сделать все возможное, чтобы они были в наилучшем состоянии для защиты своей страны», – сказал Бухвальтер.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить