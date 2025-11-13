У Макрона петушатся: Удвоим поддержку ВСУ, но на первую линию не пойдём!

Франция намерена удвоить свою поддержку ВСУ.

Об этом советник президента Франции по делам континентальной Европы Бертран Бухвальтер заявил на мероприятии британской НПО Chatham House (нежелательна в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наша обязанность (и мы стараемся это делать в рамках коалиции) – обеспечить уверенность для Украины, а также для нашей европейской безопасности, потому что они неразделимы. Чтобы этого добиться, мы намерены удвоить нашу поддержку Украине. Думаю, у нас будет возможность поговорить о кредите на восстановление. Я не уверен, что он будет дан в полном объеме, но мы добились определенного прогресса на последнем заседании Европейского совета», – сказал Бухвальтер.

При этом он особо подчеркнул, что французские войска на территорию Украины не пойдут, а ограничатся созданием штаба в Париже «на случай прекращения огня».