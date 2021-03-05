У молодежи Донбасса мозги «немного испорчены» – украинский чиновник

05.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Т.н. «активисты»-грантоеды помогут украинскому государству вправить «немного испорченные» мозги нового поколения, выросшего на Донбассе в условиях вооруженного конфликта.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Константин Ващенко, госсекретарь Министерства «по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда началась война, им было по 10-11 лет. Они формировались уже в несколько иных условиях. И мозги их немного испорчены, и установки психологические они определенные имеют.

И нам надо с этим работать, работать максимально осторожно, чтобы они понимали, что Украина – их дом. И тут без поддержки общественных организаций, неправительственных организаций мы успеха не достигнем», – сказал Константин Ващенко.