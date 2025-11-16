У нас есть все шансы завершить СВО в 2026-м – Подоляка

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия может успешно завершить СВО уже в следующем году. Для этого ей нужно продолжать истощать противника, чьих ресурсов не хватит на длительное противостояние.

Об этом в эфире видеоканала Metametrica заявил военный обозреватель, блогер Юрий Подоляка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ну, в течение 3-5 лет, я думаю, война кончится уже к тому моменту. Я не думаю, что, если ничего принципиально не изменится, что война может тянуться дальше 27-го года. Просто, у противника не будет ресурсов. У нас есть все шансы закончить в 26-м, если мы правильно воспользуемся нашими возможностями. Если неправильно, – зачастую мы до сих пор неправильно этими возможностями пользовались, – то она будет продолжаться дольше. Но у нас есть возможность ее закончить в 26-м…», – подчеркнул он.