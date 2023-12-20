«У них народ загибается, а они играют в геополитику» – Монтян похоронила британскую монархию

Полностью деградировавшая элита Англии в течение пары поколений погубит свою страну.

Об этом в эфире интернет-канала «Лимонка» заявила переехавшая в Донецк украинский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что я могу сказать про наглов [англичан]? Наглов погубит их элитка. Их элитка полностью, тотально деградировала, причём уже давно. И они живут на остатках того, что оставили их предки. И скоро они это всё промотают.

Мы видели, что творится в славном городе Лондоне, какие там толпы далеко не англичан. И если остатки английской элиты ещё продолжают там чем-то рулить, то я думаю, это последнее поколение, которое продолжает хоть как-то быть влиятельным. Наглы себя хоронят большой совковой лопатой, «старой-доброй Англии» давно нет.

Король Карл – всю жизнь он ждал, чтобы стать королём, и что мы имеем? Думаю, со смертью бабы Лизы монархию можно хоронить», – сказала Монтян.