«У них народ загибается, а они играют в геополитику» – Монтян похоронила британскую монархию

Сергей Вредников .  
20.12.2023 20:56
  (Мск) , Донецк
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Полностью деградировавшая элита Англии в течение пары поколений погубит свою страну.

Об этом в эфире интернет-канала «Лимонка» заявила переехавшая в Донецк украинский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Полностью деградировавшая элита Англии в течение пары поколений погубит свою страну. Об этом в...

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«Что я могу сказать про наглов [англичан]? Наглов погубит их элитка. Их элитка полностью, тотально деградировала, причём уже давно. И они живут на остатках того, что оставили их предки. И скоро они это всё промотают.

Мы видели, что творится в славном городе Лондоне, какие там толпы далеко не англичан. И если остатки английской элиты ещё продолжают там чем-то рулить, то я думаю, это последнее поколение, которое продолжает хоть как-то быть влиятельным. Наглы себя хоронят большой совковой лопатой, «старой-доброй Англии» давно нет.

Король Карл – всю жизнь он ждал, чтобы стать королём, и что мы имеем? Думаю, со смертью бабы Лизы монархию можно хоронить», – сказала Монтян.

Она подчеркнула, что в Англии у людей нет ни экономических, ни социальных перспектив.

«Английским элитам вообще плевать на свой народ. Какие бы элиты в какой другой стране ни были, они свои народы считают ну хоть и быдлом, но всё-таки людьми. А вот английские элиты не считают за людей своих пролов, это чистая правда.

У них даже среднего класса толком нет. Там даже если кто-то толковый куда-то пробивается, он всё равно говорит: «Мы никуда не пробьёмся, потому что там всё занято этими всеми элитами». И люди оттуда сваливают. В общем, поколение-два, и Англии конец.

У тебя в стране задница: зимой люди тупо замерзают, безумные цены. У тебя народ твой загибается, а ты играешь в геополитику», – подытожила адвокат.

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