У Соловьёва предложили вернуть комиссаров, особые отделы и расстрелы

Новости Украины

Учитывая состояние фактической войны, российскому высшему руководству пора заканчивать миндальничать с ответственными за провалы и коррупцию на местах и вводить самые беспрецедентно жёсткие меры.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть один вариант – победить. То, что происходит сейчас, я не вижу, как мы собираемся это сделать. Второй этап операции – замечательно. Вот, когда он произойдёт, тогда и будем говорить. Надо прекратить это словоблудие. Есть вещи, которые я не понимаю, как они могут происходить, а есть – которые я не могу понять, почему они не происходят. Западные посольства возвращаются в Киев, Зеленский гуляет по Киеву, Шарль Мишель приезжает в Одессу – это потому что Зеленский им что-то гарантирует? Это потому что мы гарантируем, значит, что им ничего не будет, иначе они бы носа не казали ни в Киев, ни в Одессу. Значит, мы по Львову шмалять можем, а по Киеву мы стесняемся», – недоумевал Марков.

«Они по сёлам Белгородской губернии могут, а мы ни по Киеву, ни по Харькову не стреляем», – согласился журналист и телеведущий Владимир Соловьёв.

«Я верю главнокомандующему, не хочу нагревать ситуацию, но я думаю, что ему так нужно, он понимает, что происходит, и ситуация требует того, чтобы сейчас было именно так. Но я хочу верить, что скоро будет по-другому. На все угрозы, плевки, оскорбления мы говорим – будет военно-технический ответ. Где он? Пока мы не присадим Запад и США на пятую точку, или они не поймут, что им угрожает реальная опасность, на Украине это всё не закончится. И хватит заниматься шапкозакидательством – они поставляют очень эффективное оружие, они очень эффективно использовали эти 8 лет. Думаю, что верховный главнокомандующий потом разберётся, кто довёл до этого, почему вводили в заблуждение, почему до всего этого дошло. Но по-другому не будет. Введите систему комиссаров, систему особых отделов – смотреть, что в армии происходит, чтобы у всех было оружие, бронежилеты, экипировка, беспилотники, связь. Они всё это только в военной тайне показывают на одном из телеканалов. Там каждый день гибнут наши парни, а в Москве пьют кофе. Пора заканчивать с этой демократией, пока не поймём, что мы все воюем, пока не станет гражданской позиция, что не надо ездить в Турцию – страну, которая поставляет «Байрактары», власти не запрещают, но совесть должна быть – ездить в страну, которая является стороной конфликта? Это война, которая касается каждого из нас, и она не закончится спецоперацией. Это война на уничтожение нашей страны, поэтому каждый должен для себя дать ответ, на чьей он стороне», – возмущался экс-депутат.

«Подпишусь под каждым словом, – согласился Соловьёв. – Сколько мы говорим – корпуса ДНР и ЛНР, кто отвечает за их экипировку? Только власти Луганска? Они не смогут. У них нет ни экономической возможности, ни финансовой».

«Исходя из этого, наверное, должна существовать ставка верховного главнокомандующего, где централизованно принимаются решения, и несмотря на сложности с политикой, с тем, что это отдельные государства – значит надо оказать военно-техническую помощь, чтобы ни у кого ни на каком участке не возникало проблем. Мы же говорим, что Союзные войска продвигаются, освобождают? Значит, надо сделать так, чтобы у Союзных войск было союзное обеспечение всем необходимым», – предложил ведущий.

«Таможня же не пропустит на Донбасс. Это реально беда», – напомнил Марков.

«А таможня – значит надо принимать меры чёткие и ясные, которые приведут таможню в соответствие с задачами, которые ставит верховный главнокомандующий», – отметил Соловьёв.

«Расстреляйте одного – остальные все задумаются. Если бы Сталин боялся кадровых решений, он бы войну проиграл», – сказал экс-депутат.

«Кадровые решения необходимы. Расстрелов мало. Надо ещё законодательно принять жёсткие и чёткие требования», – заключил телеведущий.