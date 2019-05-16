У замглавы СБУ конфискуют незаконно приватизированное элитное жилье в центре Киева

16.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Иск против заглавы СБУ Виктора Кононенко о незаконной приватизации им элитного жилья в центре Киева уже готов и через несколько дней будет подан в сул, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом проинформировал украинский юрист Андрей Портнов в своем телеграм-канале.

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“Информирую о текущем состоянии моего публичного обещания отнять и передать государству незаконно приватизированную квартиру заместителя Главы СБУ Кононенко в элитном комплексе в центре Киева.

Напомню, что причиной этих действий стала тупая воровская морда функционера, наличие у него антропологических признаков преступника в соответствие с криминологической теорией Ламброзо и близость к Порошенко.

Итак, на сегодняшний день заключён юридический договор с истцом – сотрудником СБУ и участником боевых действий, стоявшим в очереди на квартиру, направлены адвокатские запросы в приватизационные органы, СБУ и другие организации. По истечение пяти дней, необходимых для формальных ответов или пропуска сроков, в суд будет подан иск в суд.

Примерные сроки конфискации – два-три месяца рассмотрение в суде первой инстанции, несколько месяцев – в апелляционной, две недели исполнительное производство и немедленный переход квартиры обратно государству. Сроки могут варьироваться, а процедура может сопровождаться подселением к фигуранту третьих лиц”, – написал Портнов.