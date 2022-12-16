У Зеленского анонсируют наступление российских войск, аналогичное началу СВО

16.12.2022  10:58 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украину ждет повторение российского наступления на широком фронте, как это было в период марта – апреля этого года.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину ждет повторение российского наступления на широком фронте, как это было в период марта...

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По мнению Арестовича, все это будет сопровождаться ударами баллистическими ракетами, которых не было в начале СВО.

«Легко не будет. В чем-то это будет напоминать повторение апреля – мая – июня, в чем-то оно добавит, потому что, если будут продолжаться удары по инфраструктуре, особенно, если баллистика будет иранская, будет сложновато, сразу скажу», – сказал чиновник.

«Баллистика хуже перехватывается, именно поэтому пошли разговоры о передаче Patriot как можно скорее и французско-итальянских комплексов, которые обладают способностью противоракетной обороны, сбивать баллистические цели, те самые иранские ракеты, которые лететь будут. Но падать духом не надо…

Легко не будет, но кошмара первых месяцев боев уже не будет точно. Таких, как было в начале. Самое тяжелое в этой войне мы пережили», – заявил Арестович.

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