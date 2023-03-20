У Зеленского жалуются: На Западе не понимают, что такое «победа Украины»

Переговоры Украины с Россией с чистого листа могут начаться только в том случае, если Киеву будут возвращены все утраченные территории.

Об этом в интервью журналистке антироссийского пропагандистского канала «1+1» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Если на сегодняшний день мы можем с вами говорить, то только, условно говоря, с чистого листа, с 91-го года. По-другому мы просто не можем. Да, есть на сегодняшний день опасения, что не все на Западе понимают, что делать с Россией, и там уже сейчас начинается дискуссия на Западе, что на этот вопрос надо давать ответы, что такое победа», – сказал чиновник.

«Если мы говорим, что все заявления о территориальной целостности, кстати, говоря, в том числе и Китай, то речь идет о тех нормативно-правовых актах, которые действующие в мире. А по всем законам, которые на сегодняшний день есть, Крым – наша страна, Донецкая и Луганская область – это наша страна, и вся территория, которая захвачена на сегодняшний день, временно аннексирована этой террористической страной – это наша территория. Это признают все, включая даже Китай», – заявил Данилов.