У Зеленского жалуются: На Западе не понимают, что такое «победа Украины»

Анатолий Лапин.  
20.03.2023 09:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Россия, Украина


Переговоры Украины с Россией с чистого листа могут начаться только в том случае, если Киеву будут возвращены все утраченные территории.

Об этом в интервью журналистке антироссийского пропагандистского канала «1+1» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Переговоры Украины с Россией с чистого листа могут начаться только в том случае, если...

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«Если на сегодняшний день мы можем с вами говорить, то только, условно говоря, с чистого листа, с 91-го года. По-другому мы просто не можем. Да, есть на сегодняшний день опасения, что не все на Западе понимают, что делать с Россией, и там уже сейчас начинается дискуссия на Западе, что на этот вопрос надо давать ответы, что такое победа», – сказал чиновник.

«Если мы говорим, что все заявления о территориальной целостности, кстати, говоря, в том числе и Китай, то речь идет о тех нормативно-правовых актах, которые действующие в мире. А по всем законам, которые на сегодняшний день есть, Крым – наша страна, Донецкая и Луганская область – это наша страна, и вся территория, которая захвачена на сегодняшний день, временно аннексирована этой террористической страной – это наша территория. Это признают все, включая даже Китай», – заявил Данилов.

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