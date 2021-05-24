Убийца Стерненко грозится гнать Хабиба и Басту «за поребрик»

24.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Настало время не только срывать концерты российских исполнителей, побывавших в Крыму и на Донбассе, но и начинать охоту на организаторов их гастролей на Украине.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил подозреваемый в убийстве и сидящий под домашним арестом одесский неонацист Сергей Стерненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знакомьтесь, это гражданин РФ, страны оккупанта, Хабиб Шарипов (российский певец – ред.). Он хочет приехать к нам с концертами, но не так давно у него была немного другая профессия…

К нам едет не только крымнашист, любитель оккупации, это ещё и бывший работник российской милиции. Как будто нам тут своих мусоров не хватает», – возмутился убийца.

«Он выступал в оккупированном Донецке, хотел выступить в оккупированном Алчевске и несколько раз выступал в оккупированном Крыму, и он этого не скрывает. И он теперь хочет выступить в Одессе. Уже совсем скоро, 5 июня, его концерт запланирован в одесском клубе «Итака», а потом 22 июня он собирается выступать в киевском международном центре культуры и искусства», – рассказал Стерненко.

При этом он добавил, что согласно новому украинскому законодательству, желающие гастролировать на Украине российские артисты должны пройти определённую процедуру.

«По нашему новому, несколько лет, законодательству теперь процедура приезда российских артистов на Украину, следующая… Сначала нужно, чтобы организатор концерта отправил запрос в СБУ. СБУ должна выдать разрешение на такой концерт на Украине. И только потом уже планируются гастроли. Из этого я могу сделать вывод, что Хабиб согласовал проведение этих концертов с нашей СБУ», – заключил нацист.

Также он призвал свидомых единомышленников писать анонимки на организаторов данных концертов:

«Настало время делать знаменитыми тех, кто их (Хабиб, «Баста») сюда ввозит, тех, кто хочет, чтобы у нас спокойно выступали все эти крымнашисты. И если у вас есть информация об этих людях, пишите мне, анонимность гарантирую, будем делать этих людей знаменитыми. Они явно этого заслужили».

«Мыс с вами молчать не будем, потому что у нас есть чувство собственного достоинства, мы любим свою страну и не хотим, чтобы нас унижали такими визитами откровенно антиукраинские элементы. Даже если Хабиба и Басту (российский рэпер – ред.) всё таки пустят на Украину, что-то мне подсказывает, что очень быстро они вынуждены будут возвращаться назад к себе за поребрик», – пригрозил убийца.