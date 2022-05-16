Украина арестовала активы русофоба Фридмана – владельца «Альфа-банка» на сумму $420млн

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Новости Украины

Украинские власти арестовали активы российского олигарха, владельца «Альфа-банка» Михаила Фридмана на сумму $420млн.

Об этом на своей странице в соцсети заявила Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Арестованы активы российского олигарха Фридмана в Альфа-банке более чем на 12,4 млрд гривен», — написала Венедиктова.

Она также добавила, что были арестованы ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые находились на счетах в банке. Венедиктова утверждает, что средства готовились к выводу в Россию.

«Фридман и подконтрольные ему бизнесмены использовали банк и кипрские компании, чтобы вывести средства из-под возможных санкций и других принудительных мер», – заявила генпрокурор Украины.

Напомним, 6 апреля власти США объявили, что вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.

Примечательно, что после начала проведения специальной военной операции по денацификации Украины «Альфа-банк-Украина» начал сбор помощи для ВСУ, о чем сообщил в своем рекламном ролике. Кроме того, сам Фридман критиковал спецоперацию, утверждая, что решение российского руководства «нанесёт урон двум нациям».