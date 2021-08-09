Украина ещё хлебнёт сполна от испорченных с Лукашенко отношений – киевский эксперт

Портить отношения со своим стратегическим партнёром в лице президента Белоруссии Александра Лукашенко было крайне опрометчиво со стороны украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом на YouTube-канале «Politeka online» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«События годичной давности привели к радикальному охлаждению отношений Украины и Белоруссии. Я считаю это неправильным. Многие будут возмущаться – как так, это же диктатор, «людожер» и так далее, но есть интересы государства.

Я не раз говорил о том, что в 2014 году украинские танки заправлялись дизтопливом, которое поставлялось с Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

А Нацгвардия, которая сейчас готовится к параду, половина Нацгвардии – на белорусских МАЗах (свой КрАЗ мы почти угробили, поэтому покупали у Александра Григорьевича). Ну и 5 млрд товарооборота тоже сбрасывать не будем, у нас не так уж много и рынков осталось», – заявил эксперт.