США не хотят победы Украины, иначе они бы обеспечили ей массированные поставки вооружений и прочей военной помощи.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил беглый экс-советник президента России Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом докладе, который наши зрители и слушатели могут посмотреть, зайдя по соответствующим ссылкам в моем «Живом журнале» или зайдя на сайт Центра политики и безопасности, на английском языке, приведены сопоставительные цифры поставок вооружения и военной помощи Соединенными Штатами другим своим партнерам, коллегам, союзникам в результате различных военных действий. Южному Вьетнаму во время Вьетнамской войны, Южной Корее во время Корейской войны, своим союзникам во время Второй мировой войны: Британии, Франции, Китаю, Советскому Союзу.

По каждой из этих позиций отставание Украины составляет от нескольких раз до нескольких порядков. По общему объему поставок вооружения Украина сейчас находится, во время наиболее активной фазы военных действий, на 18-м месте среди всех получателей американской помощи, а в целом, за период оказания помощи Украине – на 36-м месте. Это дает представление, иллюстрация варианта, который вы предложили, – не хотят», – заявил Илларионов.