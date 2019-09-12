Украина ловит белорусских шпионов, чтобы поставить в неловкое положение Лукашенко

12.09.2019, Москва, Елена Острякова

Гражданин Украины признался в том, что в течение 15 лет занимался шпионажем в пользу Белоруссии. Соответствующее дело расследовало управление СБУ в Волынской области и передало в суд.

Об этом сообщает белорусская служба «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гражданину Александру Ч грозит от 12 до 15 лет лишения свободы. Следствие обвинило украинца в гоизмене – шпионаже и помощи представителям другого государства в проведении подрывной деятельности против Украины.

Александр Ч дал письменное согласие на сотрудничество начальнику отдела разведки Пинского пограничного отряда. Он якобы передавал белорусской стороне информацию о системе безопасности украинской границы и личном составе подразделений, дислоцированных в Волынской области.

Это пятый случай вербовки украинцев белорусскими спецслужбами и первый, когда обвинение требует наказания. Ранее всех украинцев, которые добровольно сообщали о своей вербовке, освобождали от уголовного преследования. В СБУ заявили, что такие случаи фиксируются «почти систематически», но о них не сообщали официально.

Политолог Семен Уралов связывает в один кейс сообщения о белорусских шпионах и недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, которое якобы связано с исчезновением людей в Белоруссии. Он считает, что Киев осуществляет информационную атаку на Минск.

«Во-первых, «днепропетровские» взяли курс на выход из «минских» соглашений, выполнение которых по «формуле Штайнмайера» ставит крест на монополизации власти. Для того, чтобы легально выйти из них необходимо дискредитировать белорусскую переговорную площадку. И белорусские шпионы, и белорусские следы убийства Шеремета – очень в масть», – пишет Уралов в своем телеграм-канале.

По его информации во время визита Александра Лукашенко в Житомир Зеленский использует против «коллеги ряд козырей, от которых придется отбиваться белорусскому лидеру».

«Ключевой вопрос как они будут использованы – в закрытых переговорах или публично. По логике выхода из «минских соглашений» и дискредитации белорусской переговорной площадки «днепропетровским» стоит устроить шоу, когда зубастая и беспредельная «свободная пресса» Украины будет задавать главе Беларуси сложные вопросы», – полагает Уралов.