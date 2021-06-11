«Украина не устоит» – Донбасс и Россия могут жёстко ответить на сегодняшнюю провокацию Киева

11.06.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

Устроенная ВСУ кровавая провокация в Донбассе может дестабилизировать ситуацию во всём регионе и вызвать такие ответные действия со стороны ЛДНР и России, после которых нынешний киевский режим не устоит.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Денис Денисов.

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«Теперь необходимо услышать политические оценки этого события. Потому что необходимо провести тщательное расследование, чтобы понять, что конкретно там произошло. Я бы хотел услышать мнение главы и МИД ЛНР, и как республика собирается отвечать на подобную провокацию», – сказал он.

Денис Денисов напомнил, что в течение полугода таких крупных провокаций в Донбассе не происходило, поэтому данное событие крайне негативно влияет на динамику конфликта. Дать оценку произошедшему должны и в ОБСЕ.

«Это очень тревожный звонок, который может резко дестабилизировать ситуацию в регионе, и развязывает руки ЛНР для жесткого ответа украинской стороне. Который может быть закономерно непропорционален», – добавил эксперт.

По эго мнению, со стороны ЛДНР и России могут последовать адекватные ответные действия, которых нынешнее украинское государство не переживёт.

«Появляется большая проблема – Украина в очередной раз нарушила базовые документы по предотвращению режима прекращения огня. Это очень серьёзная провокация. По-видимому, пытаются такими методами подготовить своё празднование тридцатилетия независимости. Но подобными методами Украина может спровоцировать адекватные, вероятнее всего ассиметричные, решения со стороны республик Донбасса, а может и России. И от этих ассиметричных решений нынешний режим в Киеве может и не устоять», – резюмировал Денисов.