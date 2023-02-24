Украина не верила, что Россия ударит из Крыма

Игорь Шкапа.  
24.02.2023 13:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Президента Украины Владимира Зеленского еще за две недели до начала российской военной операции проинформировали о наступлении ВС РФ на Киев.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому антироссийскому пропагандистскому порталу «Украинская правда» заявил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

Президента Украины Владимира Зеленского еще за две недели до начала российской военной операции проинформировали...

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«Мы знали о планируемом вторжении. Конечно, сейчас есть много информации, что «все знали», «все готовились». Однако Пограничная служба информировала высшее военное руководство государства. Я доложил президенту за две недели до начала полномасштабного вторжения о том, что война будет, что Россия непременно нападет на территорию Украины из республики Беларусь по Чернобыльской зоне.

У нас была эта информация, мы долгое время полностью контролировали отдельных представителей военно-политического руководства РФ. У нас были видеоматериалы, фото, мы подробно знали план. Потому это дало возможность и нам качественно готовиться», – сказал Дейнеко.

Он рассказал, что за две недели до начала боевых действий пограничники полностью эвакуировали всю тайную документацию личных и жилищных дел персонала из Мариуполя, Краматорска, Лисичанска, Харькова, Сум, Чернигова, Житомира, Луцка, Киева, Борисполя, Бердянска, Одессы и Херсона.

«Я колебался и думал, проводить ли эвакуацию этой документации именно с Крымского направления, потому что до последнего не верил, что может быть вторжение именно из Крыма», – отметил главный пограничник Украины.

«К сожалению, я ошибался. 21 февраля я в письменном виде проинформировал все высшие органы о том, что война будет», – резюмировал Дейнеко.

По другой информации, именно ВСУ готовили атаку на Крым, о чем свидетельствует тот факт, что украинская сторона незадолго до 24 февраля разминировала подходы к полуострову

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