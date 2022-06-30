Украина объявила о разрыве дипотношений с Сирией из-за признания ЛДНР

30.06.2022  18:53 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Сирия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Киев разрывает фактически и так не существующие дипотношения с Сирией из-за признания официальным Дамаском независимости и суверенитета республик Донбасса.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев разрывает фактически и так не существующие дипотношения с Сирией из-за признания официальным Дамаском...

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«Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает решение Сирийской Арабской Республики признать так называемую независимость временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях», – говорится в заявлении.

В МИДе объявили, что данное решение Киев рассматривает как недружественный акт в отношении Украины и посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность.

«Нет сомнений, что сирийский режим пытается придать псевдосубъектности российским оккупационным администрациям на Донетчине и Луганщине по заказу своих кураторов в Кремле», – отмечают на Украине.

В ответ Киев объявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений, а также о начале процедуры введения торгового эмбарго в отношении Сирии и наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц.

«Наша позиция четкая – мы максимально жестко реагируем на любые попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины и защищаем национальные интересы всеми доступными способами, в том числе и на дипломатическом фронте», – цитирует сайт главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

Напомним, украинская сторона закрыла посольство Украины в Дамаске еще в 2016 году, а также в 2018 году приняла решение закрыть посольство Сирии в Киеве, переместив его в Ливан.

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