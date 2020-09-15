15.09.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Украина объявила об отказе от триединства с Россией и Белоруссией


Украина не вернется к братским отношениям с Россией и Белоруссией, а будет и дальше стремиться стать членом Евросоюза и блока НАТО.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кулеба посчитал, что за курс на Запад выступает большинство населения Украины.

«Я не вижу никаких признаков того, что Украина может вернуться в триединое братство, сестринство. Это как раз общее усилие для всех нас, чтобы Украина продолжала движение в Европейский союз, в НАТО. Это абсолютно категорично. Всегда будет кто-то, кто будет пытаться это все разрушить, но мы всегда будем сильнее. Потому что за нами, за теми, кто движет страну на Запад, стоит украинский народ, и это принципиально. Во-вторых, я хочу очень четко заявить, что нет никаких угроз безвизу с Европейским союзом», – заявил Кулеба.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что по данным соцопроса, проведенного в середине лета этого года, большинство украинцев считает, что страна движется в неправильном  направлении, негативно оценивают перспективы и ожидают ухудшения ситуации.


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