Украина оказалась на грани окончательной потери своей государственности

16.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Перед Украиной стоит риск возникновения новых майданов, кризисной ситуации и потери государственности.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, ситуация в стране приблизилась к той, что была в 2014-15 годах.

«Я думаю, что риск глубочайшего политического кризиса, который нас может вывести на досрочные президентские и парламентские выборы этой осенью-весной достаточно высок. Более того, я сейчас вижу риски для украинской государственности, стабильности политической системы настолько высокими, сопоставимыми только с теми рисками, которые мы имели в 2014-2015 годах.

По всем направлениям – и по росту региональных элит, и по потере поддержки Запада, и по тупику в Минском процессе, военном обострении, и по нарастанию кризисных явлений и слабости структур власти, которой практически нет. Мы сегодня снова… в какой-то мере цикл возвращается в исходную точку и по рискам массовых протестов, и майданов новых. Мы сегодня близки к тем рискам, которые мы имели в 14-15 году. Ситуация крайне нестабильна», – заявил Бортник.