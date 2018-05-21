21.05.2018, Киев, Игорь Петров
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Киев, Крым, Политика, Россия, Строительство, Украина

Украина подаст на Россию в суд из-за Крымского моста


Украина планирует защищать свои суверенные интересы, затронутые строительством Керченского моста, в Арбитражном трибунале.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины заявила Ирина Луценко, представитель президента Украины в Верховной Раде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с незаконным строительством Керченского моста по поручению главы государства согласно с Конвенцией ООН по морскому праву Украина подала в Арбитражный трибунал заявление про защиту своих суверенных интересов. Возведение этого моста осудили США, ЕС, НАТО, Великобритания, Канада. Т.е. мы видим мировую поддержку Украины в нарушениях морского права, и я думаю, что до конца 2018 года этот вопрос начнет рассматриваться, а в 2019 году будем ожидать результат», – заявила она.

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