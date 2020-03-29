Украина: Политические тени появляются в полдень

29.03.2020, Киев, Сергей Устинов

Особенность украинской политики: здесь тени не исчезают в полдень, а появляются. Во время карантина вылезли на свет Божий самые отвратительные коррупционеры времен Порошенко – теперь они вкладывают большие деньги в самопиар, мелькают по ТВ и кочуют по страницам прессы, надеясь продать себя снова отчаявшимся избирателям в качестве «новых лиц» и «грамотных профессионалов», которые уж точно вытянут страну из болота кризисов и разнообразных угроз.

Речь, как вы, наверное, уже догадались, идет о двух профессионалах с бесценным опытом – Яценюке и Гройсмане. Оба – экс-премьеры и реформаторы, причем, наворотившие такого, что их реформы до сих пор икаются в самых разных, порою неожиданных сферах жизнедеятельности.

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Однако это обстоятельство не мешает обоим мечтать о рестарте в качестве «молодых лиц». Кто-то уже взял и подсчитал, что в украинских СМИ только за одну из прошедших недель замечено свыше 10 хвалебных публикаций о Гройсмане, имеющих ярко выраженный заказной характер. А сам «выдающийся винницкий экономист» не устает напоминать в своем фейсбуке о достижениях своего правительства и раздавать советы нынешней власти – как и чего делать, чтобы спасти Неньку.

Сейчас, в эпоху коронавируса, очень многие украинцы поминают незлым тихим словом Ульяну Супрун. Самого лучшего, как уверяют нас грантоеды-соросята, министра здравоохранения независимой Украины. Но ведь работала она и проводила свои чудо-реформы в кабинете Гройсмана! А, значит, они оба несут солидарную ответственность за социальные последствия своей политики. Жаль, что в сценарий ток-шоу на каналах Пинчука, где Гройсман в последнее время частый гость, не входят подобные вопросы от тамошних экспертов.

Как никто не напомнит Владимиру Борисовичу о том, что это именно его правительство в 2019 году нарастило по самое не могу пирамиду внутренних заимствований по краткосрочным облигациям, фактически проедая в долг еще не собранные налоги. Это та самая «пирамида ОВГЗ» (облигаций внутреннего госзайма), придуманная и реализованная гройсмановским министром финансов Оксаной Маркаровой, перешедшей по наследству к Зеленскому и лишь недавно уволенная вместе с остальным составом кабмина Гончарука.

Так что, когда Гройсман критикует нынешнюю власть за нереалистичный бюджет, нужно понимать, что флажки, по которым идут нынешние, расставил он сам. Заложив основу для нынешнего преддефолтного состояния.

Но пиар Гройсмана – это детский сад по сравнению с тем, что вытворяет Арсений Яценюк. Тут разве что впору вспомнить сюжет хоррора «Иногла они возвращаются». Яценюк не только проплачивает «джинсу» в интернете- про то, какой он был успешный и хороший, но и зачастил на канал к олигарху Ахметову – в гости к Савику Шустеру. А уж Шустер, как может, лепит из этого бесстыжего казнокрада и отставной козы барабанщика, бесславно ушедшего с политической сцены с рейтингом в полпроцента, умудренного опытом аксакала и одновременно последнюю надежду нации.

Более того, в кулуарах идут разговоры, что, не особо надеясь на чудеса публичного пиара, Яценюк вовсю развернул непубличный лоббизм, чтобы вернуться в правительство если не тушкой, то хотя бы чучелком. Говорят, в этом ему так же помогает его давний политический партнер – Ахметов, заинтересованный в усилении своего влияния на правительство путем внедрения туда Яценюка в качестве вице-премьера. Косвенно эти слухи подтверждают и осведомленные «слуги народа» из парламента. От такой наглости и прыти все немного прифигели. Но пока что Зеленский держится – видимо, власть еще не окончательно встала на путь политического самоубийства. Да и социологические замеры свидетельствуют о том, что у граждан хоть и короткая память, но не до такой степени, чтобы снова «понять и простить» Яценюка, дав ему кредит доверия и пропуск в большую политику. Не помогает даже дешевый пиар на собственном здоровье. В частности, недавний разгон по СМИ истории с госпитализацией еле живого Арсения Петровича в одну из киевских клиник, как говорят, – дело рук пиарщиков самого экс-премьера.

И, тем не менее, хоть рейтинги и не растут, и сочувствия от народа не добавляется, никто не встанет и не скажет Яценюку прямым текстом: спасибо, дорогой товарищ, но не надо. Не нужны вы больше стране ни в каком качестве. Тем более – в правительстве. Как никто не напомнит этому «великому реформатору», что это именно при его правительстве была ликвидирована санэпидемслужба, последствия чего мы расхлебываем в эти дни. Причем, как выяснилось, та реформа была настолько успешной, что санэпидемслужбу пришлось в срочном порядке возвращать назад – уже нынешним властям, спасая то, что еще можно спасти после тотального многолетнего погрома.

И уж совсем форменным издевательством и над гражданами и над здравым смыслом выглядит появившаяся на днях у сетевых всезнаек кулуарных раскладов информация о том, что «соросята» и киевская либеральная тусовка активно работает над возвращением …вы только не падайте со стула! – Ульяны Супрун в Минздрав! «Министр здравоохранения Илья Емец был почти на грани отставки. На данный момент в ОП этот вопрос снят с повестки дня, но далее всё может измениться. Зеленский против возвращения Супрун, но «соросят» это не останавливает, ведь они считают президента «мягкотелым», которому можно навязать информационно нужного кандидата, а уже западное лобби додавит», – пишет киевский «сливной бачок».

Чего стране точно не хватает в разгар эпидемии, так это надежных рук американской санитарки на штурвале отечественной медицины.

На этом фоне совсем по-домашнему выглядят новости о «примирении» Офиса Зеленского и киевского мэра Кличко, с которым еще совсем недавно у Зе вели позиционную войну на выдавливание его из кресла. Теперь же недавние враги едва ли не в десны целуются. Сам мэр демонстрирует полную лояльность президенту и послушно озвучивает все тезисы Банковой, а околопрезидентские телеграм-каналы удовлетворенно констатируют, что «Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко очень хорошо сейчас ладят. Кличко будет следующим мэром Киева, никто ему мешать не будет. Это уже ясно всем».

Звучит не очень вдохновляюще, если честно, но у «слуг народа» уже есть опыт «слива» нужным людям целых округов, как это было совсем недавно в Харькове, где таким нехитрым макаром в Раду завели бывшего порошенковского губернатора области Юлию Светличную. Так почему бы не провести договорной матч и в столице?

Более того, на фоне обнародованных Минфином планов по отмене заложенного в бюджете на этот год финансирования проведения осенью очередных местных выборов, у Кличко с его теневыми решалами и «ночными мэрами» появляется шанс и без всяких выборов грабить столицу и дальше – по накатанным схемам, озвученным еще бывшим главой президентского Офиса Андреем Богданом.

Чем закончится эта пляска нечисти и оживших политических трупов, пока что предсказать сложно. Кроме того, что это ясный намек на отсутствие у Зеленского скамейки грамотных запасных – раз уж таких смердящих зомби, как Яценюк в спешном порядке реанимируют, чтобы продать их мечущейся власти в качестве спасителей Отечества.

С другой стороны, на Украине возможно решительно все. Так что не вызовет удивление и возможная реинкарнация во власти тех, кого, как казалось весной 2019 года, ветры истории сдули с киевского олимпа решительно и бесповоротно.