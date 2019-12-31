Украина получила деньги от России, а газового контракта нет

31.12.2019, Киев, Михаил Рябов

Украина получила от «Газпрома» 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, однако новый газовый контракт до сих пор не завершен. США отдали команду своим марионеткам в Киеве срывать подписание соглашения с Россией, сообщает в своем блоге украинский политконсультант Владимир Грановский.

«По нашим дипломатическим каналам из США получена информация о том, что Украине запрещено подписывать контракт на транзит газа в ЕС из России, поскольку это противоречит национальным интересам США на евразийском континенте. В случае неповиновения США лишит украинских политиков, менеджеров НАК Нафтогаз, а также членов их семей гражданства и заморозит банковские счета», – утверждает Грановский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Интересно, что 30 декабря руководство «Нафтогаза» (топ-менеджеры, которые, как считается, лоббируют интересы США) и Кабмина Украины (представленное «соросятами») анонсировали экстренную пресс-конференцию в Киеве. Однако она была отменена в последний момент.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял в понедельник, что ситуацию на переговорах с Киевом оценивает как «непростую».

Ранее российский политолог Сергей Марков в интервью «ПолитНавигатору» объяснял задачу, поставленную перед топ-менеджерами «Нафтогаза» американцами.

«Андрей Коболев, руководитель «Нафтогаза», – это не столько подчиненный Зеленского, сколько подчиненный американцев. Это стопроцентный американский агент, у которого семья, деньги и гражданство американские.

Соответственно, американцами перед ним поставлена задача сорвать переговоры. У них эта стратегия имеет два варианта.

В первом варианте они срывают полностью договоренность между Россией и Евросоюзом. В результате поставки российского газа через Украину прекращаются на много месяцев, и автоматически инфраструктурные европейские компании по своим внутренним уставам должны будут записать поставки «Газпрома» как более рискованные, и поэтому будут обязаны по своим уставам снизить долю газа со стороны «Газпрома», искать какие-то дополнительные источники, прежде всего, как надеются американцы, – американский сланцевый газ. Вот такая задача поставлена, и он будет ее выполнять.

При втором варианте «Газпром» прогнется и подпишет договор на тех сверх жестких условиях, которые выставляются «Нафтогазом». То есть, и три миллиарда выплатит, которые Стокгольмский арбитраж присудил, и десять миллиардов подпишет, и подпишет объем 60 миллиардов кубометров.

В этом случае получается, что «Газпром», условно говоря, передаст по совокупности за пять лет, грубо говоря, 20 миллиардов долларов на проведение русофобской политики властями Украины. Тем самым сэкономит 20 миллиардов долларов для американского бюджета.

Есть альтернативный вариант – наш. Он заключается в том, что после того, как будут остановлены поставки газа, а они сто процентов будут остановлены, резко разовьются европейские чиновники, прилетят уламывать Зеленского.

Дальше мы увидим, кто сильнее на Украине – Евросоюз или США. Вне сомнения, на Украине сейчас Евросоюз и США – это враги, которые имеют прямо противоположные сценарии.

Россия будет стараться протолкнуть ситуацию к третьему варианту.

По степени вероятности третий вариант наиболее вероятен. На втором месте первый вариант многомесячной блокады», – объяснял Марков.