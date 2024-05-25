Украина зря понадеялась на российские ядерные реакторы из Болгарии

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Болгария не передаст Украине российские реекторные установки, необходимы для завершения строительства блоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС, о чем заявляют в Киеве.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший глава Госкомитета Украины по ядерной и радиационной безопасности, экс-замминистра энергетики Николай Штейнберг.

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«Реакторные установки относятся к оборудованию двойного назначения по международному режиму нераспространения ядерного оружия. Болгария не может передать нам эти установки без согласия России. Кто-то из наших властей готов сегодня сесть за стол переговоров с Россией? И главное, все-таки не это. Главное, что там есть, комплектно или нет, есть ли документация? Ответов пока нет. Да, Энергоатом заявляет, что возьмет в Болгарии, поставленные туда Россией много лет назад для АЭС Белене, части реакторной установки ВВЭР-1000/В-466). Еще раз, речь о «частях». Никакой информации о комплектности этой части нет. Энергоатом до сих пор не знает, какой будет реактор, турбогенератор и остальное оборудование. И, наконец, он не знает, сколько будут стоить деньги, которые надо занять, чтобы построить блоки», – сказал Штейнберг.

Издание высказало мнение, что на позицию Болгарии могут повлиять США.

«Такие игры заканчиваются крахом. Дело в том, что Westinghause изготовил оборудование для АЭС Зиммер. От строительства станции заказчик отказался. Куда его пристроить? Возможна схема: болгары продают российское оборудование нам, а заработанные деньги вкладывают в покупку АР-1000 у Westinghause. Но, это лишь мои догадки», – предполагает ядерщик.

Он сомневается, что болгары отдадут Украине все необходимое оборудование, полученное из России.

«Я бы не отдал. Дело в том, что в Болгарии эксплуатируются два российских блока ВВЭР-1000. Их срок службы уже продлен, и будет продлеваться дальше. В составе блока есть одно слабое звено — парогенераторы. Качество их, увы, оставляет желать лучшего. Возможно, их придется заменять. На наших АЭС мы заменили их более десятка. Я бы, как главный инженер станции, такую уникальную запасную деталь, которая изготавливается около 2-х лет, не отдал бы ни за какие деньги.

Пока же Украина и Болгария не подписали никаких документов, поэтому и нет ясности, что можно получить оттуда и где можно изготовить то, чего там нет. Россия точно нам ничего поставлять уже не будет», – резюмировал Штейнберг.