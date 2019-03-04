Украинцы деморализованы накануне выборов – социолог

04.03.2019, Киев, Галина Шершнева

Более четверти украинцев (25,2%) считают, что предстоящие президентские выборы будут совсем не честными, еще 42,5% полагают, что выборы будут не совсем честными. Только 10,5% верят в честность президентской кампании.

Таковы результаты социологического исследования, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и центром «Социальный мониторинг» с 20 февраля по 1 марта.

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«В обществе есть высокий уровень напряжения. Есть высокая готовность прийти на выборы, но есть и деморализованность, поскольку есть недоверие к тому, что выборы будут честными, и даже уверенность, что результаты будут подтасованы», – сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве глава правления Украинского института социальных исследований имени Яременко Ольга Балакирева.

Среди нарушений, которые они наблюдают, украинцы называют подкуп избирателей (17,2%), неравный доступ кандидатов к избирателям (12,4%), агитацию должностных лиц (11,5%), использование бюджетных ресурсов в пользу определенного кандидата (10,9%).

«Есть большие разбежности по регионам в плане подкупа избирателей. Очень высокий показатель на севере, на Донбассе и на юге», – сказала Балакирева.

Наиболее благоприятные условия ведения кампании создаются для президента Петра Порошенко, считают 67% опрошенных. О том, что в привилегированном положении находится Юлия Тимошенко заявили 23%, Владимир Зеленский — 12%.

С наибольшими трудностями сталкивается кампания Зеленского, считают 19,7% респондентов, Тимошенко — 16,1%, Юрия Бойко — 10,4%.

О том, что в ходе предстоящих выборов фальсификациями будет заниматься Петр Порошенко заявили 52,3%. Тимошенко назвали 27,5%.

«Этот показатель хорошо коррелирует с уровнем доверия к Порошенко. На востоке, Донбассе и Юге доверия к президенту нет вообще», – сказал директор центра «Социальный мониторинг» Дмитрий Дмитрук.