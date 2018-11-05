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05.11.2018, Киев, Игорь Петров
 
ЖКХ, Медицина, Общество, Политика, Украина
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Украинцы получили право заплатить и умереть

В результате очередного повышения цен на газ и постоянного роста цен на лекарства сохранение здоровья становится не по карману гражданам Украины.

Об этом на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады заявил депутат Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Где украинцам взять деньги на газ когда поднимают цены на газ, а зарплаты не поднимают? Где украинцам взять деньги, чтобы заплатить за коммуналку, лекарства, питание, когда абсолютный бардак с ценами на продукты питания, на лекарства, когда большинство лекарств недоступны людям? Фактически политика президента и власти обрекает украинцев на то, чтобы заплатить или за газ и умирать от того, что не могут купить лекарства, или заплатить за дорогие лекарства и сидеть помирать в холодной квартире от голода и холода, потому что на все другое не остается денег», – сказал Ляшко.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, украинские политики ужаснулись от темпов вымирания украинцев.

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