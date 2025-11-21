Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американский план по прекращению конфликта на Украине – это обновленная версия Будапештского меморандума, который не имеет ничего общего с безопасностью Украины. Киевский режим этим документом просто принуждают к капитуляции.

Об этом в эфире видеоблога украинской журналистки Людмилы Немыри заявил бывший советник президента России, бежавший в США иноагент Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это очередная стадия, ну, теперь только не марлезонского балета, Будапештского меморандума. По своей сути, это новая версия Будапештского меморандума, предлагаемая сегодня Украине. Можно сказать, что это в известной степени… это продолжение Будапештского меморандума, и Минска-1, и Минска-2, и Стамбула 2022 года…», – вещал иноагент.