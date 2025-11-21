Украине подсунули новую версию отвратительного Будапештского меморандума! – иноагент Илларионов

Американский план по прекращению конфликта на Украине – это обновленная версия Будапештского меморандума, который не имеет ничего общего с безопасностью Украины. Киевский режим этим документом просто принуждают к капитуляции.

Об этом в эфире видеоблога украинской журналистки Людмилы Немыри заявил бывший советник президента России, бежавший в США иноагент Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это очередная стадия, ну, теперь только не марлезонского балета, Будапештского меморандума. По своей сути, это новая версия Будапештского меморандума, предлагаемая сегодня Украине.

Можно сказать, что это в известной степени… это продолжение Будапештского меморандума, и Минска-1, и Минска-2, и Стамбула 2022 года…», – вещал иноагент.

«На самом деле весь этот ужас, который содержится в 28-пунктном плане, это безусловно предательство со стороны Соединенных Штатов Украины, безусловно это требование капитуляции Украины, это вообще отвратительное в моральном, этическом плане предложение, но вот эту всю гадость, какую Соединенные штаты сейчас в лице нынешней администрации пытаются всучить Украине, можно компенсировать конфеткой под названием, вы его назвали гарантией безопасности.

Я еще раз обращаю внимание на дословный английский текст этого документа. This framework, то есть вот этот документ, establishes, устанавливает security assurance. заверения безопасности.

Это тот самый термин, который был включен в Будапештский меморандум. И это именно тот термин, на основании которого все члены-подписанты Будапештского меморандума не ударили пальцем, когда Россия совершила агрессию против Украины», – негодовал и жаловался Илларионов.

