Украинизация Болгарии: вандалы атакуют советские памятники и поднимают голову неонацисты

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К годовщине с начала военной операции Российской Федерации на Украине, почуяв идеологическую поддержку среди правящих кругов ЕС, болгарские правые радикалы подняли головы. Агрессивная антироссийская риторика в европейских СМИ возбудила реваншистские настроения среди приверженцев откровенно нацистских взглядов.

Несколько дней назад 61-летний выродок разбил молотком табличку на памятнике Советской Армии, в центре Софии, на которой написано: «Советской армии освободительнице от благодарного болгарского народа».

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Человек, совершивший акт вандализма, заявил, что делает это «в знак протеста против войны, которую начал Путин»… Да, преступник был задержан полицией. Но будет ли возбуждено дело о совершении уголовного преступления? Об этом ничего не известно.

Председатель болгарской партии МИР Симеон Славчев высказался прямо и категорично:

«Пришло время прекратить поругание памятников. И для этого я предлагаю, чтобы оно было криминализировано. И чтобы любой, кто надругается над памятником, нес уголовную ответственность и получил эффективный тюремный срок на 1 год и общественные работы на срок до 3 лет. Памятник Советской армии был создан коллективом болгарских архитекторов и художников во главе со скульптором Иваном Фуневым. Это болгарский памятник и является частью истории Болгарии, нравится это кому-то или нет. Совершенно недопустимо и преступно оскорблять болгарский памятник, тем более использовать его в политических и пропагандистских целях. Памятник Советской армии – это памятник Третьему Украинскому фронту, который был частью Советской Армии, и надругательство над ним – это, по сути, надругательство над памятью о всех героях, отдавших свою жизнь за свободу Болгарии, в том числе украинских солдат. Никто не имеет права переписывать болгарскую историю, разжигать ненависть и разделять болгарское общество».

От лидеров прозападных болгарских партий давно звучат призывы демонтировать величественный монумент, знаменующий победу Советской армии над нацизмом. Перейти к неким решительным действиям им не давал страх перед грядущей ответственностью. Я не исключал бы вероятность и того, что за действиями маньяка- одиночки стояли вполне конкретные политические силы, подстрекавшие его на совершение преступления.

«Партии ГЕРБ, «Демократическая Болгария», «Продолжаем перемены» и все их производные не имеют решения ни одной из реальных проблем болгарского общества, не имеют ценностей, исторической памяти и национального самосознания и полностью намеренно и целенаправленно стремятся подменить традиционные болгарские и семейные ценности. Все они в последние годы грабили болгарский народ и сделали его беднейшим в Европе, служили и продолжают служить чужим национальным интересам, насаждают ненависть и раскол в болгарском обществе. Им нечего предложить и нечем выделиться перед болгарским обществом, и поэтому каждый раз перед выборами они выдвигают на первый план тему сноса памятника Советской Армии. Пора болгарскому обществу остановить насаждение ненависти, разделения болгар, разрушения морали, этики, ценностей и государственных устоев Болгарии. Пришло время, когда каждый сам должен выбрать, на какую сторону он встанет – на сторону добра, справедливости, любви и мира или на сторону зла, ненависти и разрушения», – считает Славчев.

Возобновились и попытки провести в болгарской столице скандальный «Луков марш». Впервые шабаш под таким названием состоялся в 2003 году. На него собираются ультраправые радикалы, ультранационалисты и неонацистские группы из Болгарии и других стран в честь болгарского генерала Второй мировой войны Христо Лукова, известного своей приверженностью идеям нацизма и введением антисемитских законов.

«Проявление ненависти, представленной «Луковым маршем», не пользуется правовой защитой в странах ЕС, и ему нет места в Болгарии – демократической стране, которая гордится спасением 50 тысяч евреев во время Второй мировой войны и ценит межрасовую гармонию. «Луковмарш» был сорван правоохранительными органами», – заявил Американский еврейский комитет.

Действительно, полицейские подразделения заблокировали участников марша и не позволили им пройтись по Софии. Полиция окружила дом, где жил генерал Христо Луков и запретила доступ к нему организованным группам, не мешая случайным прохожим. Такому решению властей способствовали и многочисленные протесты болгарских антифашистов. В Софии прошла акция протеста под лозунгом «Никаких нацистов на наших улицах». Ее участники выступают против «Луковмарша».

Тем временем напряжение в болгарской столице не спадает. Неонацисты не довольны, что им не дали прошагать по мостовым древней Софии. В боевой готовности и антифашисты. Болгарское телевидение сообщило об усилении полицейских патрулей в городе.

С глубоким сожалением и искренним беспокойством приходится констатировать – происходящее очень напоминает события 2014 года на Украине – майданы, разгул экстремистов, нападения на правоохранителей…

Мы хорошо знаем, чем это может закончиться! В конечном итоге, всё будет зависеть от твердости и принципиальной позиции нынешней болгарской власти, от действий служебного правительства, сформированного президентом Руменом Радевым.