Украинская дипломатия просит у США и Британии «ядерный зонтик»

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Новости Украины

Сегодня с полной уверенностью можно утверждать, что в мире началась третья мировая война.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», пишет посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

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«На наших глазах меняются не только конфигурации альянсов, но и их характер. В старые недобрые времена Китай, Иран и Северная Корея могли бы попросту вступить в войну на одной стороне, а США и Британия, внезапно вспомнив о Будапештском меморандуме, — на другой. Конечно, это означало бы Третью мировую, возможно, конец цивилизации. Однако если внимательно посмотреть на происходящее, то эта самая Третья мировая и так уже идет вовсю, просто пока она не ядерная, а гибридная», – считает дипломат.

По его словам, последствия такого рода гибридной войны не менее разрушительны.

«Энергетический кризис и угроза голода, опасность новых агрессий (в Азии) в случае даже временных успехов Москвы, очевидная угроза ядерного распространения и прогнозируемый рост международного терроризма — все это прямой результат нерешительности даже наших самых важных союзников. США и Британия могли бы только заявить о «ядерном зонтике» над Украиной, и уже этого было бы достаточно для скорейшего освобождения временно оккупированных территорий, причем не только в Украине, но и в перспективе (после смены режима в Москве) — в Молдове, Грузии и Японии», – надеется Корсунский.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Корсунский спровоцировал дипломатический скандал и опозорился перед японским императором.